Vader neemt plek van overleden zoon in bij schoolfeest

Ongeveer een week na de crash vroeg Carters vader Robert Brown zich af wat Suders zou doen met haar middelbare schoolbal. ,,Mijn zoon was een lieve, zorgzame jongen, en Kaylee is ook heel lief en ze maakt deel uit van ons gezin'', vertelt hij. ,,Toen het onderwerp prom langskwam, bleef ik denken dat mijn zoon zou willen dat ze ging. Dat bracht de bal aan het rollen.''



Brown kreeg toestemming van de school om Suders mee te nemen, die eigenlijk niet meer wilden gaan. Met tranen in haar ogen, veranderde ze van gedachten toen hij haar vroeg om samen te gaan. ,,Ik was nogal verrast, maar het was echt hartverwarmend. Ik hoefde er niet over na te denken, ik zei meteen 'ja'.''



Samen dineerden ze bij het restaurant waar het jonge stel hun eerste date had. Brown deed het omdat hij het beste voor zijn kinderen wil. Hij stelt dat Suders als een dochter voor hem is. ,,We hebben vier zonen en we verloren onze op een na oudste, Christopher, zeven maanden voordat we Carter verloren'', zei Brown. ,,Je leert gewoon door te gaan en te leven en zorgen voor iedereen die je nog bij je hebt.''