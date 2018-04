'Vrijdag de 13de is onze geluksdag'

Geboren

Bij de familie Aardema is het vaak feest op deze 'ongeluksdag'. Daniëlle: ,,Mijn zoon is op vrijdag de dertiende geboren en vandaag wordt hij 11. Mijn dochter is vrijdag 13 oktober 13 jaar geworden en mijn broer wordt vandaag 50. Best bijzonder dus!''

Eline Van Adrighem viert nu al voor de vijfde keer haar verjaardag op vrijdag de dertiende. Jeffrey van Sante is niet alleen op die dag geboren, hij zag ook nog eens het levenslicht op de dertiende etage van het MCH Westeinde ziekenhuis in Den Haag.

Bianca Pluijm is er heilig van overtuigd dat bijgeloof de grootste onzin in. ,,Ik liep juist onder de ladder door en ik vind zwarte katten prachtig. Ons grootste geluksmoment kwam op vrijdag 13 augustus 1999. De arts vroeg of ik het niet erg vond dat mijn kind op vrijdag de dertiende geboren zou worden. Ik zei lachend: 'Nee, helemaal niet en ik kan het toch niet tegenhouden door er iets in te duwen?' Iedere vrijdag de dertiende denken we terug aan de geboorte van onze zoon.''

Bianca Pluijm met haar zoontje Roberto: geboren op 13-08-1999 om 03.00 uur.

Geslaagde operatie

Niet alleen verloskundigen verrichten op vrijdag de dertiende dankbaar werk. Zo schrijft een anonieme lezer: ,,Ik hoop dat vandaag mijn geluksdag wordt. Ik word geopereerd aan een hernia die mij al zo'n negen maanden lastigvalt.'' Ook Yvonne van Klaren kijkt positief terug op vrijdag 13 april 2012. ,,Die dag werd er een agressieve tumor uit mijn borst verwijderd. En nu, 6 jaar later, ben ik er nog en geeft deze dag mij een heel positieve, gelukkige herinnering. Dank dokter Vles!''

Getrouwd

Nog op zoek naar een trouwdatum dit jaar? Probeer vrijdag 13 juli. Grote kans dat er locaties zijn die deze 'ongeluksdatum' nog beschikbaar hebben.

Maarten Holwerda ondervond dat namelijk in 2002. ,,Vrijdag 13 december was de enige beschikbare datum. We hebben de rekening van 249 euro van het stadhuis trouwens nooit gehad en zijn dus gratis getrouwd.'' Maar daar bleef het niet bij voor de geluksvogels. ,,De dertiende letter van het alfabet is de ‘m’, waar onze beide voornamen mee beginnen en was tevens het thema van de trouwkaart. In de Bijbel staat het getal 13 voor ‘eenheid’, wat een mooie symbolische uitleg voor het huwelijk is. Nu heb ik een tatoeage van het getal 13 op mijn onderarm.''

De 13-tatoeage van Maarten.

Mariëlla Smits-van den Oord: ,,Wij wilden in 1986 trouwen op 6 juni, maar de trouwlocatie was al volgeboekt voor die dag. Dus werd het een week later, op 13 juni. We vonden het wel een uitdaging, maar we zijn inmiddels al 32 jaar getrouwd.''

Het eerste huwelijk van Ramona Harleman liep op de klippen en daarom besloot ze het compleet anders te doen op haar tweede bruiloft. Ze stapte op vrijdag 13 mei 2011 in het huwelijksbootje in een gitzwarte jurk. ,,Het past gewoon bij ons.''

Ramona trouwde heel toepasselijk in een zwarte bruidsjurk.

Ook Mariska van Genderen, die vandaag haar 11-jarig huwelijk viert, kijkt verheugd terug op haar 'grote dag'. ,,Het was stralend weer, we hebben zelfs foto's gemaakt onder een ladder en met een zwarte kat. We zijn nog steeds heel happy met elkaar.''

Onder een ladder door lopen brengt ongeluk? Niet voor Barthold en Mariska van Genderen.

Gewonnen

Een 'ongeluksdag' of niet, de Nederlandse Loterij en Holland Casino weten dat de kans op een prijs 'uiteraard' net zo groot is als op een andere dag. Daar kan Hannie uit ’s-Gravenzande over meepraten. Zij won vorig jaar op vrijdag 13 oktober 100.000 euro bij de Vriendenloterij. Bij Lucky Day vielen ook grote prijzen. Zo is er op vrijdag 13 september 2013 een winnaar uit Utrecht blij gemaakt met 150.000 euro en in datzelfde jaar op vrijdag 13 december een deelnemer uit Den Bosch met 30.000 euro. De bezoekers van Holland Casino zijn in elk geval niet bijgelovig, laat een woordvoerster weten. ,,Het is net zo druk als op een andere vrijdag. Maar van ritueeltjes en geluksnummers is altijd wel sprake.''

Geluksgetal

Sommige lezers hebben een hele theorie over hun geluksgetal 13. Zo schrijft Patricia Zoodsma-Roelofs: ,,We zijn getrouwd op vrijdag de dertiende in 2010 om 13:07 en hebben ons huis gekocht op vrijdag 13 april 2012. Verder is onze zoon Tristan geboren op maandag 13 mei 2013 om 03:46, als je de cijfers van dit tijdstip bij elkaar optelt, krijg je 13. Tristan werd 13 maanden op vrijdag de dertiende. Verder waren wij op vrijdag de dertiende 52 maanden getrouwd en Tristan was toen 21 maanden oud. Dat is 52-21= 31 en omgedraaid is dat jawel, 13!

Wie het kleine niet eert...

Geluk zit hem in het waarderen van de kleine momentjes, weet L. Smulders: ,,Vanaf vrijdag hoef ik geen gras meer te verticuteren, in te zaaien en te maaien, want dan hebben we namelijk kunstgras. Wel prijzig, maar dan heb je ook wat!'' Andere lezers noemen 'gestopt met roken' en 'geslaagd voor mijn rijbewijs', als ultieme geluksmomenten, verbonden aan vrijdag de dertiende.