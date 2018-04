Waarom het in beeld brengen van je overgang zo belangrijk is

BV De Liefde 'Gelukkig zocht Gert geen boerenvrouw'

9 april Over gemak en ongemak in een relatie. Blind date Gert (50) was geen donkerharige man, maar rossig-blond. En boer. Anita (43) vond alles geweldig op de boerderij . ,,Nu kom ik nooit meer in de stal.''