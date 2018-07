Wat is dat, een cd-rek, tv-kast of afdruiprek?

Het is interessant om te zien dat door de komst van nieuwe spullen ons interieur verandert. Als we trendwatcher Lidewij Edelkoort mogen geloven, staan we nu wéér aan de vooravond van een interieurrevolutie. We zien er nog weinig van, maar het ziet ernaar uit dat we in de nabije toekomst ‘nomadisch’ gaan leven in ons huis. Waarom zou je statisch blijven vasthouden aan de standaard doorzonwoning met vaste ruimtes zoals de zitkamer en de eetkamer?

De televisie staat straks niet meer centraal, omdat we allemaal onze eigen handzame apparaten op zak hebben. Ook werken is in veel gevallen niet meer plaatsgebonden. Misschien hebben we over een tijdje wel allemaal een ‘hybride pop-upinterieur’ dat zich moeiteloos voegt naar onze de woonwensen en zo weer kan veranderen. Willen we chillen met vrienden, dan past het interieur zich hier moeiteloos op aan, terwijl de ruimte overdag plek biedt aan rondkruipende kinderen of thuiswerkers.