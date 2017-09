Zet je broer of zus in het zonnetje op nationale broer/zus-dag

FotogalerijHet is vandaag nationale broer/zus-dag! En in Nederland hebben we nogal wat broers en zussen. Een op de vijf moeders in Nederland (en dat zijn er zo'n vijf miljoen) heeft drie kinderen. Grote gezinnen zijn niet meer zo gebruikelijk: een op de tien moeders in Nederland kreeg vier of meer kinderen, slechts één procent heeft er minimaal zes. Al met al genoeg broers en zussen om van te houden. Stuur hieronder je eigen broer/zus-foto in en zet hem of haar in het zonnetje.