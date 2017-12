Zeven alternatieven voor Pakjesavond

1. Sinterpubquiz

De naam zegt het al: een pubquiz speel je in een café; vaak met vragen die van internet zijn geplukt. Voor deze editie op 5 december mag het dit keer thuis. En maak je de quiz natuurlijk zelf. Iedereen die sinterklaas meeviert, wordt in teams van twee of drie personen ingedeeld. Eén persoon mag als de quizleider optreden. Elke deelnemer bedenkt van te voren één vraag voor elk van de volgende vier categorieën: sport, muziek, actualiteit en ken je vrienden en levert ze bij de quizleider in.



Op de quizavond staat elke categorie vragen voor één ronde. De quizmaster stelt ze en elk groepje schrijft de antwoorden op een blaadje. Wie de vraag heeft bedacht, mag geen antwoord geven.



Na elke ronde verzamelt de quizleider de antwoorden, en telt welk team die ronde wint. Alle winnende spelers mogen een cadeau kiezen en uitpakken. Zij mogen blijven deelnemen aan de quiz, maar krijgen geen pakjes meer. Op die manier lopen de wijsneuzen niet weg met alle cadeaus.

2. Het goededoelenspel

De échte goedheilige mannen (en vrouwen) onder ons kunnen sinterklaascadeaus geven aan een goed doel, in plaats van aan oma of aan een vriendin. Dat gaat als volgt: iedereen schrijft een goed doel naar keuze op een lootje en gooit dat in een pot. Na een hussel trekt een speler een van de briefjes uit de pot. Iedereen schenkt vervolgens iets aan het goede doel dat erop staat beschreven. Welk cadeau of welk bedrag dat is, mag elke deelnemer zelf bepalen. Er mag daarna worden geborreld, maar let op: wijs een 'Bob' aan die er de volgende dag voor zorgt dat ieder zijn donatie ook daadwerkelijk nakomt.

3. Sint erger je niet

Hou je van wat extra spanning tijdens de feestdagen, dan kun je je wagen aan 'Sint erger je niet'. Dat is een speciale variant op het bekende spel, maar dan zonder pionnen. Wie meedoet is zijn eigen pion. Wat moet je ervoor doen?



Leg allereerst een groot zeil of kleed op de grond. Verzin een parcours door gekleurde vakjes aan te brengen; spiek vooral op het speelbord van 'Mens erger je niet' dat je vast nog ergens hebt liggen.



Met de geworpen dobbelsteen bepaal je hoeveel stappen je vooruit mag maken en dus op welk gekleurd vak je komt staan. Elke kleur staat voor een andere opdracht. Zo betekent groen: een medespeler zingt een liedje en jij moet een zin afmaken. Rood staat voor: een medespeler stelt je een vraag over familie of vrienden. Geel is: je mag iets uitbeelden, de andere spelers moeten raden wat het is. Blauw vraagt erom dat je een mop of geestige anekdote vertelt; als een medespeler erom kan lachen, is de opdracht geslaagd. Als je de opdracht goed hebt uitgevoerd, mag je een cadeautje pakken. Het spel gaat door tot alle cadeaus op zijn.

4. Speursint

Bij dit sinterklaasspel zoek je naar verstopte cadeaus. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat er in het holst van de nacht nog steeds niets is gevonden, dus enkele hints achterlaten is wel zo handig. Die aanwijzingen kun je als een speurtocht uitzetten.



Er kunnen persoonlijke vragen door het huis worden verspreid ('hoe oud is oma?') en als je die juist beantwoordt, krijg je een clou voor de volgende plaats waar een vraag is verstopt.



De speurtocht kun je ook uitzetten met foto's. Door afbeeldingen op te hangen die een detail prijsgeven van de volgende plek waar een foto ligt. Herken maar eens de stoffige vaas die ergens boven op een kast staat.

5. Supersnelle Sint

Een datum prikken en lootjes trekken doe je doorgaans in november; dan heeft iedereen de tijd om het perfecte cadeau te zoeken. Voor wie geen zin heeft in lange voorpret en voorbereidingen is er het supersnelle sintspel. Daarbij spreek je om twaalf uur 's middags af met de andere spelers. Iedereen maakt ter plekke een verlanglijstje. Originele cadeaus kiezen (glittersokken, een slacentrifuge of een mondharmonica) zorgt ervoor dat je niet met elkaar in de rij staat bij de plaatselijke boekhandel. Na de lootjes te hebben getrokken sjeest een ieder naar de winkels. Let op dat je niet wordt gespot. Ben je geslaagd? Zoek een rustig plekje om een gedicht te schrijven. Om vijf uur spreek je weer af, om de cadeaus op een hoop te gooien en ze om de beurt uit te pakken.

Volledig scherm © ANP XTRA

6 Het goede oude dobbelspel

Dit dobbelspel is al populair als alternatieve sinterklaasviering. Er wordt om de beurt met een dobbelsteen gegooid. Elk getal staat voor een andere opdracht, handig om bijvoorbeeld op een bord te schrijven:



1. Helaas, sta je cadeau af aan een willekeurige medespeler.

2. Iedereen geeft één cadeau door naar rechts.

3. Iedereen geeft één cadeau door naar links.

4. Ruil een cadeau met een willekeurige medespeler.

5. Ha, je mag een cadeau naar keuze van iemand inpikken.

6. Je mag een cadeau van de stapel pakken en uitpakken. Ga net zo lang door tot alle cadeaus op zijn. En zet een wekker: bijvoorbeeld een tijdslimiet van anderhalf uur. Als de wekker gaat, zit iedereen vast aan de cadeaus die hij of zij op dat moment in bezit heeft. Paniekerige ruilstress en lachbuien gegarandeerd.

7. Variant op het goede oude dobbelspel