Zo kom je modieus de vrieskou door

De foute kersttrui kan volgens stylist Fred van Leer echt niet meer. ,,Daar zijn we al vier jaar klaar mee. Het is niet eens meer grappig.” Van Van Schaik mag de kersttrui met Rudolph en zijn rode neus of lichtgevende kerstballen nog net. ,,Als je het maar niet te officieel aandoet. Naar een Christmas Sweater Party bijvoorbeeld of voor een Instagram-momentje kan het zeker.”



De ultieme musthave is voor Van Schaik de Fake Fur, een nepbontjas. Alleen een bikini zou de stylist niet doen als het koud is. ,,Verder vind ik dat alles kan.”



Nou, bijna alles dan. ,,Een probleem is wel dat dames een leuk cocktailjurkje aantrekken of heren een nette smoking en dan daaroverheen een zeiljack aantrekken. Dat vind ik altijd een beetje moeilijk. Dan heb je zo je best gedaan… Ik snap wel dat het warm is, maar kies dan een mooie mantel of – daar is hij weer- de fake fur.”



Van Leer gruwelt juist van hoge laarzen met een spijkerbroek erin of huidkleurige panty’s onder een jurkje. ,,Als het echt moet, dan een hele dunne panty. En dames, scheer alsjeblieft je benen. En dan niet zeuren over de kou waardoor je haren weer aangroeien. Op de fiets heb je geen jurkje aan, dan zit je in een auto.”