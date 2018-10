100-jarig PEKLO uit Lochem krijgt Koninklijke Erepenning

Een Koninklijke Erepenning wordt uitgereikt aan verenigingen of instellingen die een veelvoud van 25 jaar bestaan, met een minimum van 50 jaar. Er zijn ook inhoudelijke voorwaarden aan de uitreiking van de erepenning. Bij PEKLO is de officiële motivatie dat de vereniging zich inzet voor het in stand houden van Nederlandse diersoorten. Daarbij werkt ze nauw samen met de landelijke organisatie Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN), onderhoudt contacten ze met de zustervereniging uit het Duitse Nordhorn en organiseert ze elk jaar een tentoonstelling en jongdierendag. Ze betrekt jong en oud bij de vereniging en de dieren. Zo zijn er regelmatig contacten met een zorginstelling en gaan vrijwilligers met hun dieren daar op bezoek, zodat bewoners ze kunnen aaien of op schoot nemen. PEKLO geeft ook voorlichting op scholen en bij evenementen over het houden van kleindieren. In het huidige digitale tijdperk vindt de vereniging omgaan met dieren, natuur en alles wat daarbij komt kijken, belangrijk, omdat dieren aandacht en verzorging nodig hebben en veel warmte teruggeven. Dierverzorging houdt je bovendien in beweging.