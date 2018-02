134 kandidaat-raadsleden dingen naar zetel in Lochem

Koeien vluchten en geven minder melk door heliherrie

9 februari Boeren in Oost-Nederland balen flink van de helikopteroefening van defensie, die deze week is begonnen. Dieren in de stallen schrikken van het geluid en willen op de vlucht slaan. Een struikelpartij op de gladde roostervloer is daarbij zo gemaakt.