9 motoren en 25 helmen gestolen bij dealer in Lochem

Ook tweede verdachte mishande­ling Joppe op vrije voeten

7 mei Beide mannen die dit weekend in Joppe werden opgepakt voor de mishandeling van een 43-jarige Oekraïner, zijn weer vrij. Gisteren werd de 32-jarige Letse verdachte al in vrijheid gesteld, nu is ook de 36-jarige Letse man weer vrij.