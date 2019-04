Aan boord hijsen gaat verkeerd: bestelbus valt in Lochem in Twentekanaal

Eindelijk een plan dat de eindstreep wél haalt: Na bijna 10 jaar leegstand weer leven aan de Markt in Lochem

28 maart Een beetje ironisch is het wel: het bedrijf dat een kleine tien jaar geleden ervoor zorgde dat Lochem bijna tien jaar lang tegen een leeg centrumpand aankeek, is als eerste weer terug op dezelfde locatie. Eind van het jaar wordt de NyeMarkt na bijna tien jaar leegstaand opgeleverd. Dan is er een eind gekomen aan de verloedering op een van de markantste plekken in hartje Lochem.