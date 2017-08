Aandelen kopen loont voor ForFarmers

De beslissing van veevoederreus ForFarmers, met het hoofdkantoor in Lochem, om massaal eigen aandelen te gaan inkopen pakt tot op heden positief uit. Een aandeel was bij de start van het aandelenprogramma afgelopen mei 8,83 euro waard. Inmiddels is de grens van 11 euro doorbroken.