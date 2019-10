Aanhanger vol hooi in brand in Harfsen: bestuurder door snelle actie met schrik vrij

‘Happy little trees’ en ‘fluffy clouds’ van Bob Ross exclusief in Gorssel te zien

12:02 De allereerste solotentoon-stelling ooit van het in 1995 overleden fenomeen Bob Ross is volgend najaar in Gorssel te zien, in museum MORE. Hoort hij eigenlijk wel thuis in een museum? ,,Wij pretenderen niet dat het om Van Gogh gaat. Bob Ross deed dat zelf ook niet. Die was heel bescheiden.''