Aanvoer materiaal voor sluis Eefde over water

Zwaar verkeer mag niet langer over de sluis in Eefde rijden. Onderzoek wijst namelijk uit de bruggen die in de Kapperallee liggen niet meer geschikt zijn voor zwaar verkeer. Rijkswaterstaat is eigenaar van de bruggen. Er geldt een voertuigmassa-beperking van dertig ton en aslastbeperking van zeven ton.

Binnenkort begint de aanleg van de tweede sluiskolk in Eefde. De beperktere toegang van de brug heeft geen consequenties voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen, laat woordvoerder Jenneke Blok van Rijkswaterstaat weten. Aannemers die daarmee aan de slag gaan voeren zo'n 90 procent van de bouwmaterialen aan over het water. ,,Van datgene dat toch over de weg moet worden aangevoerd is de aanvoerroute via de Almensebrug en Boedelhofweg, van noordoostelijke richting'', meldt Blok. ,,Dan wordt op het bouwterrein gelost en kan er leeg over de betreffende bruggen van de Kapperallee worden weggereden, naar het zuiden. Dat was al zo en dat blijft zo.''