Aarnink Vleeswaren verplaatst snijwerk van Meppel naar Lochem

Het op industrieterrein Oevers gevestigde bedrijf was al enige tijd op zoek naar een uitbreidingslocatie, zegt algemeen directeur Ton Aarnink. ,,We hadden ruimte tekort en hebben gekeken naar nieuwbouw en bestaande bouw. Uiteindelijk viel ons oog op de panden waar Den Hollander in zat. We moeten het her en der nog wel wat aanpassen, maar het is wel een voordeel dat er een bedrijf uit de voedselindustrie in zat. We verwachten in februari te kunnen beginnen."

Het pand in Lochem staat al enige tijd leeg nadat Friesland-Campina besloot Den Hollander, onderdeel van de zuivelgigant, daar te sluiten. Bij Aarnink in Lochem komen zo’n 40 tot 45 mensen te werken. Ook het hoofdkantoor komt straks op de locatie in Lochem.

Benodigde werknemers

De productietak van het vleeswarenbedrijf blijft in Meppel, maar het snijden van de vleeswaren wordt verplaatst naar de Lochemse Hanzeweg. Bij het bedrijf in Meppel werken momenteel zo’n 70 mensen, aldus de directeur. Hij verwacht dat een deel van de 40 tot 45 benodigde werknemers in Lochem afkomstig zullen zijn van de vestiging in Meppel.

Aarnink verwacht ook een aantal nieuwe medewerkers aan te nemen. ,,Voor onze mensen in Meppel is het natuurlijk niet allemaal even mooi nieuws, dat begrijp ik ook. Het is toch een uur rijden van Meppel naar Lochem. We kunnen dus op dit moment ook nog niet zeggen hoeveel mensen er precies meegaan naar Lochem en hoeveel nieuwe mensen we nodig zullen hebben."

Verkopende partij

De totale oppervlakte van de nieuwe bedrijfspanden van Aarnink Vleeswaren bedraagt circa 5.600 vierkante meter. Het complex beslaat ongeveer een hectare, zegt Hans Schuttenbelt, de bedrijfsmakelaar van Thoma Post die namens de verkopende partij de deal sloot.