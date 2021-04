Acht Lochemers krijgen een lintje, één wordt zelfs bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

LINTJESREGEN 2021Vandaag hebben acht Lochemers thuis hun Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve kwam persoonlijk langs om de lintjes op te spelden. Zes mensen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een ander werd een Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een iemand werd zelfs tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau benoemd.

Vorig jaar toen de coronacrisis net was uitgebroken, kregen de gedecoreerden via beeldverbinding van de burgemeester te horen dat zij werden geëerd vanwege hun jarenlange maatschappelijke betrokkenheid. Al is de de pandemie nog verre van geweken, dit jaar worden uitverkorenen weer persoonlijk in het zonnetje gezet. Vanaf negen uur in de ochtend ging Van ’t Erve van adres naar adres.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Cees van Hasselt (73, Gorssel) zet zich al jaren in voor de zorg voor armen, verslaafden en jongeren. Hij wordt bevorderd van Ridder tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ook levert hij sinds 2002 een belangrijke bijdrage aan het herstel van de (inter)nationale charitatieve activiteiten van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht en het herstel van de internationale betrekkingen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ayse Boya-Armut (52, Lochem) begon al op 7-jarige leeftijd met vrijwilligerswerk. Ze werd toen al vanuit de Turkse en daarna vanuit de Marokkaanse gemeenschap meegenomen naar afspraken bij dokters en ziekenhuizen als tolk. Zij is nu een belangrijke sleutelfiguur naar de buitenwereld en een echte bruggenbouwer. Vanaf 2000 was Ayse voorzitter van de Vrouwenraad van de HDV Selimiye Moskee in Lochem. Ze ondersteunde imams, organiseerde ontbijtsessies en informeerde over dementie, alzheimer en mantelzorg. Vanaf 2019 ondersteunt zij als vrijwilliger het nieuwe hoofdbestuur.

Volledig scherm Ayse Boya-Armut (r) tijdens één van de vredeswandelingen in Lochem. © Annina Romita

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Riet Rothman-Wijnbergen (76, Almen) is vanaf 2017 vrijwilligster bij de Vrijwillige Palliatieve Terminal Zorg van Noaberhulp Zutphen en omgeving. Zij steunt in de nacht terminaal zieken die in hun eigen omgeving willen sterven. Hiernaast bezoekt zij Noaberavonden, volgt bijscholingscursussen en volgt lezingen. Riet is vanaf 2005 vrijwilliger bij de jaarlijkse jachtdagen van Jachtcombinatie Almen. Maar Riet was al in 1966 als vrijwilliger actief. Zij was toen medeorganisator en vanaf 1972 bestuurslid van de busreis voor de bejaarden in Almen.

Volledig scherm Lintjesregen © ANP

Ettie Seger-Feith (72, Lochem) was in 1980 mede-oprichter van de IVN Natuur Educatie afdeling Noord- en Midden Achterhoek. Sinds de aanleg van de natuurtuin in 1984 is zij hier vrijwilliger. Ze doet het onderhoud en is mede-organisator van activiteiten zoals de Modderdag en ze begeleidt de jeugd. Ettie houdt ook van muziek als jeugdcoördinator van de Koninklijke Erkende Muziekvereniging Advendo werft zij fondsen en ondersteunt scholen om kinderen kennis te laten maken met instrumenten. Als muzikant bij de Koolhazen verzorgt ze optredens in verzorgingstehuizen.

Ed van Orden (73, Gorssel) werkte van 1999 tot zijn pensionering in 2012 als docent aan het CIOS Arnhem. Daar was hij een van de kartrekkers bij de doorontwikkeling van de opleiding Sportieve Recreatie en Toerisme. Daarnaast is Ed al meer dan 50 jaar verbonden aan de Deventer Hockey Vereniging. Naast speler was hij onder andere coach van Dames 1 en Heren 1. Ook coacht hij Jongens C1 die hij zijn ‘Groeibriljantjes’ noemt en die een finaleplek behaalden in de landelijke zaalcompetitie. Ed levert als vrijwilliger ook een grote bijdrage aan onder andere het organiseren van hockeyweekenden en -toernooien.

Volledig scherm Ed van orden op de hockeyvelden van de Deventer Hockey Vereniging © FOTO HISSINK

Wim Ruiterkamp (75, Barchem) is instrumentaal geweest voor de paardensport in de Achterhoek en Barchem in het bijzonder. Hij vervulde meerdere bestuursfuncties bij paardensportverenigingen en is voorzitter van het Slipjacht comité Barchem. Daarnaast was hij lid van de kandidaten- en kiescommissie van de politieke partij Gemeentebelangen. Voor deze partij was hij raadslid van 1990 tot 1994.

Volledig scherm Wim Ruiterkamp (r) staat vertelt samen met leden van het eerste uur (vlnr Henk Oudenampsen,Rikie Groot Wesseldijk, Gerrit Leferink, Jan Esselink) over de oprichting van Gemeentebelangen Lochem. © Arjan Gotink

Wilma Makkink (59, Gorssel) is vanaf 1978 leidster van de padvindsters bij de Stichting Scouting Kompasnaald Gorssel. Vanaf 1993 is Wilma begeleider bij de zondagsschool KICK. Daar betrekt ze kinderen en jongeren bij thema’s rondom het geloof. De openluchttheaters kunnen altijd rekenen op Wilma. Vanaf 1995 zet zij zich in Lochem in voor onder andere openluchtspelen en Winterwonderland. Vanaf 2013 zet ze zich als bestuurslid in Gorssel vooral in voor kindervoorstellingen. De bekendheid en het aantal bezoekers voor deze openluchttheaters is mede door haar bevlogenheid, en inzet sterk gestegen.

Ans Jacobs (62, Almen) zette zich van 2000 tot 2005 in voor Zwemvereniging de Boskikkers in Rolde. Deze vereniging ging later samen met Zwemvereniging ZZG uit Gieten tot Zwemvereniging ZZG De Boskikkers in Aa en Hunze. Mede door de inzet van Ans kunnen kinderen en volwassenen genieten van en zich bekwamen in de zwemsport. Ans is medeoprichter van D66 afdeling Aa en Hunze. Ze was vanaf 2010 twee periodes commissielid. Ook was ze vanaf 2014 raadslid. Ze was een bevlogen en toegewijd politica. In 2015 zette het VNG-magazine haar zelfs als raadslid van de maand in het zonnetje.

