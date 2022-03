Achterhoeks Gemengd Koor uit Borculo gaat de ‘Carmina Burana’ zingen in Eindhoven

Het koor is weliswaar eind februari al begonnen met repeteren, maar op woensdag 9 en 16 maart zijn er nog open repetitieavonden, waar zangliefhebbers de sfeer kunnen proeven en mee kunnen zingen. Die zijn van 20.00 tot 22.00 uur in Berkel Palace aan de Hambroekweg 8 in Borculo. Voor deelname aan het project is geen jarenlange koorervaring nodig, vooral het plezier in zingen is van belang. Vooraf even aanmelden kan via secretaris@agk-borculo.nl.