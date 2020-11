Achterhoekse Chips exclusief voor Laren en wijde omgeving: ‘Als ze aanslaan, komen er meerdere smaakjes’

Stripfa­naat Marc uit Epse laat boeken duurzaam drukken in Raalte: ‘Ik voelde me steeds ongemakke­lij­ker bij Oost-Europa’

26 november Hij stond mede aan de wieg van de succesvolle geïllustreerde albums in de Evert Kwok-reeks en stampte zijn eigen stripboekenuitgeverij uit de grond: Syndikaat, goed voor meer dan 40 verschillende titels. Epsenaar Marc de Lobie (48) is al zijn hele leven bezeten van strips. En hij denkt graag ‘groen’. Marc vond in Raalte een volledig duurzame drukkerij die zijn titels gaat produceren.