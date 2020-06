Ada (42) uit Laren kreeg pas na vijf dagen uitslag van coronatest: ‘Ik had de hoop al opgegeven’

Zebrapad op ‘gevaarlij­ke’ provincie­weg N348 gekladderd

9 juni Opeens was hij er: een zebrapad op de Zutphenseweg (N348) tussen de Scheuterdijk en de rotonde in Eefde. Het zebrapad is met de hand geschilderd. Buurtbewoners vragen al langer aandacht voor het gevaar van de weg, maar niemand weet wie er met een kwast in de weer is geweest. De Provincie Gelderland bevestigt dat de oversteek niet van haar is: ,,De oversteek hoort niet op deze weg gezien de snelheid.’’