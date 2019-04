Afbouwen paasbulten is kostenpost voor organisaties

Nieuw pand voor drie scholen in Laren

16 april Drie basisscholen worden vanaf augustus 2021 ondergebracht in een splinternieuw pand aan de Verwoldseweg in Laren. De Braninkschool en de Prins Willem Alexanderschool zijn nu al gevestigd op die locatie, straks komt ook Bartiméus, een school voor blinde en slechtziende leerlingen, naar Laren. Deze school zetelt nu nog in een pand aan de Graanweg in Lochem. De nieuwbouw kost ongeveer 4,5 miljoen euro.