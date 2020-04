Afgebrande boerderij in Harfsen blijkt toch niet leeg, man en Mini meegenomen

Lochem heeft er 1 Officier, 2 Ridders en 8 Leden in de Orde van Oran­je-Nas­sau bij

24 april Lochem heeft er sinds vanochtend elf gedecoreerden bij. En dat in maar liefst drie verschillende graden: Lid, Ridder en Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve mocht vanochtend elf inwoners van de gemeente Lochem persoonlijk, via beeldbellen, op de hoogte brengen van het bijzondere nieuws. Later dit jaar zal hij de Koninklijke onderscheidingen alsnog echt in persoon uitreiken.