Afsluiting van Kapperallee in Eefde duurt nog weer langer; klus aan de Eefdesebrug uitgesteld

video ‘Onze fashion wordt hun afval’

11 augustus We shoppen ons suf in kledingzaken. Fashion per kilo bij de Primark. Mode voor bijna niks bij ketens als Bershka, Zara en H&M. Als we het zat zijn, hop in de kledingbak naar een arm land. Maar wat gebeurt er daar met al die kleding? Linda Valkeman uit Harfsen en trendwatcher Antoinette van den Berg uit Gorssel willen in Nederland de ogen openen voor een in hun ogen onhoudbaar en schandalig systeem.