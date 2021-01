Afstand nemen van patiënten wordt grootste beproeving voor betrokken Lochemse huisarts Jeroen van Huijstee

Dankzij bijzondere vriend en nep-NSB’er kreeg Joodse Abraham na de oorlog zijn afgepakte panden in Lochem terug

4 december Het zou zo'n vaart niet lopen met die onteigeningen door de Duitse bezetters van Joodse huizen en bedrijven. Dacht de Joodse antiquair Abraham Nijstad, die verschillende panden in Lochem had. Hij heeft het aan een kritische vriend te danken dat hij zijn bezittingen in Lochem nadat hij de concentratiekampen had overleefd terugkreeg. Én aan de bedrijfs-assistent die de hele oorlog zich voor NSB’er heeft laten aanzien in het Duits-vriendelijke Lochem. ,,Hij heeft de hele boel bewaakt en bewaard.’’