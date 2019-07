Afvalverwerkers weigeren eikenprocessierups: bestrijders blijven met dode jeukrupsen zitten

Bedrijven die eikenprocessierupsen verwijderen zitten met massa's dode rupsen opgescheept. Oost-Nederlandse vuilverbranders als AVR in Duiven en Twence in Enschede weigeren de zakken met eikenprocessierupsen aan te nemen. Het risico voor het personeel achten zij te groot.

Groenbedrijven die jeukrupsen bestrijden, hebben zich bij brancheorganisatie Cumela gemeld omdat zij de rupsen niet kunnen aanbieden bij de aangewezen vuilverbranders. Die weigeren de zakken met eikenprocessierupsen te verwerken. ,,Ze krijgen overal nee te horen’’, zegt bedrijvenadviseur Gerwin Otten van Cumela Nederland. Otten zegt dat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) juist de vuilverbranders heeft aangewezen als brengpunt voor de rupsen. De groenbedrijven draaien momenteel overuren om de rupsenplaag te bestrijden.

Knijper

Lars Walder, woordvoerder van AVR in Duiven, bevestigt het bericht. ,,Wij verwerken de zakken normaliter met een knijper. Onze medewerkers kunnen last van de brandhaartjes krijgen als de zak bij het knijpen opengaat. Het is te gevaarlijk voor het personeel. Daarom kiezen we ervoor om dit niet te doen.’’ Walder zegt dat hier de afgelopen week uitgebreid overleg over heeft plaatsgevonden. ,,AVR ziet helaas geen andere mogelijkheid.’’

Containers

Het gevolg is dat groenbedrijven nu met afval opgezadeld zitten waarvan ze niet weten wat ze ermee moeten. Ook instanties als Kennis- en Adviescentrum Dierenplagen (KAD), het meldpunt voor de eikenprocessierups en de organisatie van plaagdierbestrijders weten geen oplossing, aldus Cumela. Rendac (waar dieren worden verbrand) wilde de rupsen wel verwerken, maar dan mocht het afval niet in zakken zitten. Rendac werkt met containers. ,,Bovendien moet het materiaal wat je daar aanbiedt nat zijn’’, zegt Ivo de Groot van groenbedrijf Wolterinck uit Beltrum, dat in Achterhoekse gemeenten als Lochem, Bronckhorst en Berkelland de rupsen bestrijdt. Wolterinck heeft een extra container gehuurd waarin ze de zakken bewaren. ,,Momenteel ligt er al acht kuub’’, zegt De Groot. ,,Hier moet wel een oplossing voor komen.’’

Begraven