Ajax-fan Len (9) stond met zijn held Frenkie de Jong op het veld: ‘Héél leuk!’

Duizenden jongetjes dromen ervan, Len Wijers (9) uit het Gelderse Laren deed het: met zijn held Frenkie de Jong het veld oplopen, voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd Ajax-Juventus. In de tunnel kreeg hij ook nog eens een high five van Christiano Ronaldo. ,,Ik ben héél blij!’’

Miljoenen kijkers zagen hoe Len dinsdagavond voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Ajax en Juventus in een kolkende ArenA het veld opliep. Samen met zijn favoriet Frenkie de Jong en de andere voetbalsterren. ,,Soms was het wel spannend! Vooral in de tunnel. Maar het was héél leuk’’. zegt de jonge Ajax-fan, die ook een groot fan is van Donny van de Beek.

Een dag later wil iedereen van Len weten hoe zijn grote avontuur in Amsterdam was. Is hij nu beroemd in Laren? De 9-jarige inwoner van Laren blijft er zelf nuchter onder. ,,Weet ik niet! Ik mocht het stadion en moest eerst wachten in de tunnel. Sommige spelers waren heel gespannen, maar Frenkie de Jong niet! Hij praatte heel veel en vroeg ook of ik het spannend vond en of ik zelf ook voetbal! Ik kreeg ook een high five van Christiano Ronaldo.’’

Klasgenootjes filmden

De klasgenootjes van Len bestookten Len met vragen over hoe het was om tussen de spelers en op het veld te staan. Sommigen filmden zelfs het moment waarop Len op tv te zien was en lieten dat vandaag aan Len zien. ,,Het was heel leuk!’’, vat Len het avontuur samen. Wil hij nu zelf ook voetballer wil worden? ,,Dat ben ik al! Bij VV Witkampers onder 9!’’