Alvyra (19) uit Barchem gaat in de 'paardenzaken'

N348 Eefde-Gorssel: provincie neemt breekijzer ter hand

13 april Verwerven van grond die nodig is om kruispunten op de N348 in Eefde en Quatre Bras anders in te richten verloopt moeizaam. Om te voorkomen dat uitvoer vertraging oploopt zet de provincie alvast een onteigeningsprocedure in gang.