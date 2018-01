In diverse dorpen in de gemeente Lochem worden de komende weken ambassadeurs gezocht die zich willen inzetten voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente. Zo’n drieduizend huizen zijn nu nog verstoken van snel internet maar zouden dit wel kunnen krijgen als gevolg van de deal van de gemeente Lochem en het bedrijf CIF. Voorwaarde is echter dat minstens 50 procent van de woningen in het buitengebied meedoet.

,,We mogen deze kans niet laten lopen’’, vindt Richard Buitink, voorzitter van Wakker Laorne, de dorpsbelangenorganisatie uit Laren. De verschillende dorpsraden zijn vorige week op het gemeentehuis van Lochem bijgepraat over de plannen voor aanleg van glasvezel in het Lochemse buitengebied. Ervaringen in andere gemeenten leert dat meestal snel een percentage van rond de 40 procent gehaald wordt, maar dat het soms moeite kost om te komen tot de vereiste vijftig procent.

Eigen netwerk

Per kern worden er zo’n tien tot vijftien ambassadeurs gezocht, aldus Buitink. Op 31 januari krijgen de ambassadeurs in spe informatie op een speciaal daarvoor te houden avond. Bedoeling is dat de ambassadeurs in hun eigen netwerk (bijvoorbeeld buurtvereniging of sportclub) de aanleg van glasvezel willen promoten. De ambassadeurs zouden ook tijdens evenementen actief kunnen zijn, oppert Richard Buitink.

De voorman van Wakker Laorne benadrukt ook het belang dat in zoveel mogelijk dorpen er promotors van aanleg van het snelle internet in het buitengebied worden ingezet. ,,Want wij kunnen hier in Laren misschien op een bepaald moment wel tachtig procent hebben, we worden afgerekend op het gemiddelde. Dus we moeten er voor zorgen dat in alle plaatsen die vijftig procent gehaald wordt. Want als het nu niet lukt weten we zeker dat het nog weer jaren gaat duren voordat ook het buitengebied kans maakt op snel internet. En juist omdat zelfs de meest afgelegen woning kan worden voorzien van glasvezel maakt het interessant om het nu door te laten gaan.’’