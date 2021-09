Amsterdammer Jan (62) woont opperbest in Oost-Nederland: ‘Ik waan me in sprookjesland’

Jan Hovers vertelt dolenthousiast over zijn nieuwe stek in het oosten, waar hij geniet van zijn prepensioen. ,,Ik ben nu 62 jaar en heb altijd een druk leven geleid. Op een gegeven moment kreeg ik behoefte aan meer rust en ruimte. Dat heb ik hier helemaal gevonden. Het is hier als een sprookjesland, met al die eekhoorntjes en het groen, maar je woont ook weer niet in een hutje op de hei. Dat is perfect voor mij.”