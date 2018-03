Animo voor windmolens in Lochem

Dat blijkt uit de Kieswijzer van de Stentor. Een van de stellingen die partijen kregen voorgelegd is dat er windmolens moeten komen in de gemeente Lochem. Die zijn er nu nog niet. Windmolens liggen echter gevoelig. In september besloot een raadsmeerderheid om niet meer mee te betalen aan een project voor drie windmolens bij het Twentekanaal in Zutphen, bij de grens met Eefde. Aanleiding daarvoor was een onderzoek dat uitwees dat een meerderheid van de direct omwonenden in Eefde tegen was. CDA, VVD en Gemeentebelangen waren toen unaniem tegen. D66, PvdA en GroenLinks stemden verdeeld: sommige fractieleden waren voor, anderen tegen.