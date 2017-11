Animo voor zonneparken in Lochem

Subsidie

Hoe dan ook is Lochem enthousiast over het idee. Het college van burgemeester en wethouder heeft besloten om in stemmen met de proeven. Of de zonneparken er komen is afhankelijk van de vraag of een subsidie van het rijk wordt toegekend. Die is nodig om projecten financieel mogelijk te maken. Om voor zo'n subsidie in aanmerking te komen is wel een voorwaarde dat er een vergunning is verstrekt. Initiatiefnemers moeten zorgen dat hun zonnepark wordt ingepast in het landschap. Ook moeten zij omwonenden vroegtijdig bij de plannen betrekken.