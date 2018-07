Asbest houdt winkel Zeeman Lochem dicht

Op de deur van de winkel aan de Markt in Lochem hangt een mededeling dat ´dit filiaal momenteel wegens omstandigheden gesloten is'. De asbest is onlangs aangetroffen toen er een wisseling van eigenaar van het pand plaatsvond, zegt Caroline van Turennout. ,,Wij zijn huurder van het pand. Uit bouwkundig onderzoek is toen gebleken dat er een geringe hoeveelheid asbest aanwezig is'', onderstreept de woordvoerster.