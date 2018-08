Auto en bestelbus botsen in Lochem, inzittenden met schrik vrij

Een persoon werd na de botsing even behandeld en nagekeken in de toegesnelde ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De Nettelhorsterweg was door het ongeluk enige tijd afgesloten voor overig verkeer. Het ongeval gebeurde toen een personenauto vanaf de Nettelhorsterweg de Wengersteeg in wilde rijden. Een bestelbus die achter de personenauto reed had de verkeersbeweging van zijn voorganger te laten in de gaten en reed achterop de auto. Beide voertuigen werden door een bergingsbedrijf afgesleept.