Auto en schuur branden uit in Gorssel

De brandweer kreeg via buurtbewoners een melding van een ‘schuurbrand’, maar toen de blusgroep aankwam bleek er ook een auto in brand te staan. Een tweede auto kon op tijd door de bewoners worden weggehaald. De brandweer had gisteravond geen idee hoe de brand is ontstaan. In het schuurtje was elektriciteit aanwezig, wat zou kunnen duiden op een technische oorzaak, maar ook brandstichting wordt niet uitgesloten. Het schuurtje brandde volledig uit en is deels door de brandweer gesloopt. De auto raakte zwaar beschadigd en is ook total loss.