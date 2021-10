Auto meermalen over de kop in Epse; chauffeur die geen ambulance belde voor zijn zwaar gewonde vriendin gaat de cel in

De paarden van de Pasmanmane­ge in Eefde helpen mensen met beperkin­gen: ‘Het zijn subtiele leermees­ters’

22 september De Pasmanmanege in Eefde is een veilige haven voor jong en oud met een (geestelijke) beperking. Iedereen is welkom om met paarden leren om te gaan en te rijden. Dat kan sinds deze maand eindelijk weer. Door corona mochten deze kwetsbare mensen niet meer rijden, de manege hield het hoofd net boven water. ,,Dat is maar goed ook, paarden zijn subtiele leermeesters wanneer het om gedrag gaat.’’