Auto mist vluchtheuvel in Lochem en rijdt drie paaltjes uit de grond

‘Vooruit­bren­ger’ Ingrid Rebel neemt afscheid van Het Dagelijks Bestaan, maar is nog niet klaar

Jarenlang ‘leefde’ stichting Het Dagelijks Bestaan als een nomade. De jongeren die een dagbesteding krijgen of beschermd wonen, zaten op verschillende locaties in Zutphen. Eén vaste plek vinden werd de belangrijkste missie van directeur Ingrid Rebel. Nu dat eindelijk is gelukt, zwaait ze na ruim tien jaar met een gerust hart af.