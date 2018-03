Auto schampt vrachtwagen in Gorssel

PvdA: komst super Epse duurt te lang

4 maart De PvdA in Lochem roept wethouder Bert Groot Wesseldijk op initiatieven voor de bouw van een supermarkt in Epse te ondersteunen. De bouw van een super kan volgens de fractie eventueel in combinatie met de bouw van woningen/appartementen. De sociaal-democraten komen daarvoor maandag tijdens de Politieke Avond in het gemeentehuis met een voorstel.