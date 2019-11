Auto vat vlam in Lochem

Stikstofcrisis Boeren bezetten woonwijk Exel met zeker 50 trekkers: ‘We vertrouwen de provincie Gelderland niet’

6:09 De kleine Lochemse kern Exel was gisteravond het middelpunt van de voortdurende stikstofdiscussie. Tientallen boeren kwamen met zeker vijftig tractoren door weer in wind ’s avond naar een lokale CDA-bijeenkomst met de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth om hem onder druk te zetten. Deze CDA-bestuurder is één van de kopstukken inzake het stikstofbeleid. ,,We vertrouwen als boeren de provincie Gelderland niet.’’