Automobilist rijdt fietser aan in Lochem en rijdt door

Dorpsraad Gorssel in verwarring over plan van gemeente Lochem voor zorgcoördi­na­tor

24 oktober De Dorpsraad Gorssel heeft verbaasd gereageerd op het plan van wethouder Henk van Zeijts om 50.000 euro subsidie vrij te maken voor zorgcoördinators in Gorssel, Harfsen, Barchem en Almen. Want voorwaarde is wel dat de dorpsraden gezamenlijk eenzelfde bedrag bij elkaar krijgen. ,,Dat gaat wel erg snel nu. Ik weet niet of dat haalbaar is voor ons.’’