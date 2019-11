Automobilist vindt lichaam van fietser in Laren

Hectares bomen gaan in Barchem tegen de vlakte, voor de natuur

16 november Er is grote onzekerheid ontstaan in Barchem, zo zegt Gert Tessemaker. In zijn hoedanigheid als voorzitter van de Vereniging Contact Barchem ontvangt hij tal van signalen, dat inwoners vrezen dat het dorp op slot gaat vanwege stikstofproblemen. Dan gaat het zowel om boerenbedrijven als de bouw van nieuwe woningen.