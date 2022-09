Auto’s botsen frontaal op N346 tussen Lochem en Zutphen: meerdere gewonden

Kleindier­lief­heb­ber Marjan Hol­mer-Vriezekolk Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Marjan Holmer is Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg de koninklijke onderscheiding vanmiddag tijdens de receptie van ‘60 + 1-jarig jubileum’ van Kleindiervereniging Pels en Pluim in de St. Steffenmanege in Laren. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van de gemeente Lochem mocht haar de versierselen opspelden.

27 augustus