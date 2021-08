Auto’s knallen op elkaar bij Epse, korte vertraging op de N348

De Lochemse gemeente­raad gaat weer fysiek vergaderen, maar het ‘digitale deurtje moet niet helemaal dicht’

23 juni Pandemie of niet, het afgelopen jaar nam de Lochemse politiek grote beslissingen via digitaal overleg. Een groot sportcomplex in Gorssel gaat er niet komen. Een natuurbegraafplaats in Barchem juist wel. En een voorstel voor Micromania, een kleine dierentuin, overleefde een heftige online inspreekronde niet. Vanaf maandag debatteren de raadsleden na ruim een jaar weer op de ouderwetse manier. „Lichaamstaal is toch wel belangrijk.”