Baas Rijksmuseum opent Museum Staal in Almen

Initiatiefnemer voor het museum is Pien Pon. Behalve het museum komen er op de locatie ook nog een bed & breakfast pal naast het museum. Daar komen een paar kamers die geschikt zijn voor mensen die zorg nodig hebben. Pon vindt dat er in de Achterhoek amper plekken zijn waar zij kunnen overnachten zonder dat er een ´ziekenhuissfeer´ hangt.

Onlangs nam Matthijs van Nieuwkerk, die een woning heeft in Almen, een video op met ´Staring´ (gespeeld door acteur Kees Hulst). De tv-maker brengt in dat filmpje met de naamgever een bezoek aan het in aanbouw zijnde museum. De video is te zien via c