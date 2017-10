Bakkerij Ten Broeke uit Lochem nu hofleverancier

Grootvader Gerrit ten Broeke was met zijn vrouw Wilhelmina Reurslag de oprichter en eerste bewoner van de bakkerij aan de Zutphenseweg. Zij runnen eerst een bakkerijtje annex kruidenierszaak aan de Achterstraat in Lochem. Na het overlijden van Gerrit in 1936 zetten zijn vrouw en hun 19-jarige zoon Derk-Jan de bakkerij voort. In 1951 trouwt Derk-Jan met Bertha Bannink en komt een nieuwe generatie in de bakkerij. Derk-Jan bakt en Bertha staat in de winkel. In 1979 neemt hun zoon Dick de bakkerij over. Hij vernieuwt de bakkerij en breidt grondig uit. Dick trouwt in 1988 met Marianne Eijerkamp en zij krijgen drie dochters. De oudste werkt als vakbekwaam bakster in Bunnik.