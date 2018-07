Drie minderjarige jongens zijn afgelopen weekend bekeurd omdat ze vier ruiten van het wachthokje op het NS-station Lochem kapot trapten. De ruiten waren echter al deels beschadigd, want een paar dagen ervoor was bij de politie al melding gemaakt van vernielingen aan de ramen van de wachtruimte op het perron van het Lochemse station.

,,Het is voor ons in ieder geval aanleiding om op bepaalde momenten wat vaker te gaan surveilleren. Het is een aandachtspunt, want we willen voorkomen dat vernielingen bij het station een trend gaan worden’’, zegt wijkagent Eelco Otter. Het afgelegen station van Lochem is op zich een makkelijk mikpunt voor personen met minder goede bedoelingen, erkent de politieagent. Maar uit de cijfers van de laatste tijd blijkt volgens hem niet dat vernielingen momenteel schering en inslag zijn.

Auto-inbraken

In de eerste maanden van vorig jaar was er nog een heuse golf aan auto-inbraken bij het Lochemse station, maar die stopte prompt nadat er iemand op heterdaad was betrapt. Verder is er vorig jaar één auto vanaf de parkeerplaats bij het station gestolen. Het aantal diefstallen van fietsen is ook juist flink afgenomen, meldt Otter. ,,De fietsdiefstallen zijn zelfs gehalveerd’’, zegt de agent op basis van de door hem geraadpleegde gegevens.

Aangifte

Volgens hem komt dat zeker niet omdat slachtoffers van fietsendiefstal geen aangifte meer doen. ,,Bij goedkopere fietsen is die bereidheid misschien wat minder groot, maar mensen die hun fiets verzekerd hebben doen zeker aangifte.’’

