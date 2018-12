Bankactie in Laren laat ondernemer uitbreiden

Home Instead kan uitbreiden in de Achterhoek, dankzij leningen vanuit hun eigen netwerk en van Larense inwoners. ,,Ze zijn bezig met het zoeken van een huurpand in de Achterhoek en gaan daar in januari van start’’, vertelt Richard Buitink.

Inwoners van Laren en investeerders uit de omgeving brachten een ton bijeen om daarmee Home Instead startkapitaal te geven. Het initiatief om het dorp en de omgeving voor bank te laten spelen is ontstaan tussen de ondernemer Eric van Putten en de Larense financieel adviseur Richard Buitink.

Met deze pilot wil Buitink met Laren startende ondernemers of ondernemers die willen uitbreiden op weg helpen in het dorp. Met rechtstreekse financiering - zonder tussenkomst van bank - krijg je meer betrokkenheid bij je plannen, is de gedachte. Daarnaast is het voor ondernemers een uitkomst omdat het nog altijd lastig geld lenen is bij reguliere banken na de kredietcrisis.

Zes procent

Mantelzorgorganisatie Home Instead krijgt de eerste lening van Larenaren. Buitink: ,,Home Instead krijgt normaal startkapitaal van een moederbedrijfje, een franchisegever. Met de invoering van strengere regels op het doorlenen van geld van ondernemer naar ondernemer, viel deze mogelijkheid weg.’’

Buitink, financieel bedrijfsadviseur in Laren, kwam met de oplossing om Larenaren voor bank te laten spelen. ,,Bij de reguliere banken krijg je nog geen procent op je spaarrekening. Mensen die in dit project geld hebben ingelegd, krijgen zes procent rente op jaarbasis. Leg je nu 10.000 euro in, dan is bij een positief scenario na vijf jaar looptijd je rente meer dan 2.000 euro. Je helpt het dorp levendig te houden, door een ondernemer te steunen en je kan er zelf nog iets mee verdienen.’’ Geld uitlenen geeft een risico. ,,Maar mantelzorgers zijn nodig.’’ Er is dus een duidelijke markt voor Home Instead, stellen de ondernemers.