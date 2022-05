Barchemer (56) beloofde met bedrijven te investeren in zonneparken, maar sluisde miljoenen euro’s weg

De 56-jarige ondernemer uit Barchem werd in 2017 al door de FIOD aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude met zonnepanelen en zonneparken. Op zijn woning werd destijds beslag gelegd. W. was voor zijn aanhouding bestuursvoorzitter van de beursgenoteerde onderneming New Sources Energy en is al eerder veroordeeld voor oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte.