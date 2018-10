Barchemse supermarkt straks in Chinese handen

video Warm 2018 maakt wijnboeren dronken van geluk

22 oktober Terwijl het gros van de agrariërs steen en been klaagt over het warme weer in 2018, worden de Nederlandse wijnboeren bijkans dronken van geluk. De zinderende zomer van dit jaar zorgde voor een recordoogst aan druiven. Kwantitatief én kwalitatief. Gert Jan Voortman en Diana van der Biezen van het gerenommeerde Wijngoed Gelders Laren staan model voor 'de Nederlandse wijnboer'. Het stel analyseert en evalueert een wijnjaar dat als 'absoluut top' de boeken in zal gaan.