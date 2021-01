Barchemse trekpleister hotel In de Groene Jager moet in chique glorie hersteld worden

Jaren werkte Herman (67) aan zijn eigen landgoed en nu is het zover: ‘We zijn best verkeerd bezig op de wereld’

3 januari Lochem is sinds november een nieuw landgoed rijker. Op deze zes hectare grond wil eigenaar Herman Hulshof (67) laten zien hoe we verantwoord met de natuur om moeten te gaan. ,,Mijn ideaal is om ervoor te zorgen dat er een eigen ecosysteem ontstaat.’’