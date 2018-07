Basis vakantiepark in Almen ligt er

De basis voor het vakantievillapark op het terrein bij hotel landgoed Ehzerwold in Almen is letterlijk gelegd. De fundering van de zestien villa’s ligt er en er kan nu gewerkt worden aan de verdere totstandkoming. In maart volgend jaar gaat het vakantiepark open, verwacht Astrid Bolwerk, medewerker sales en marketing van Ehzerwold.

De villa’s zijn bedoeld voor zes tot acht personen. De huizen zijn allemaal aangepast voor rolstoelers. Ze hebben allemaal twee badkamers en zijn ruim opgezet. ,,We mikken vooral op rolstoelers, mensen met een niet al te zware handicap. De villa’s zijn daarop ingesteld’’, licht Bolwerk toe. ,,We denken dat het park interessant is voor gezinnen en families die graag eens samen op vakantie willen, maar te maken hebben met bijvoorbeeld een rolstoeler.’’

Zorg

Het is op zich ook niet erg opmerkelijk dat er juist op deze locatie in Almen een vakantieparkje komt dat plek biedt aan mensen die wat extra zorg nodig hebben. Op het terrein waar nu het villapark verrijst, stonden voorheen gebouwen waar verpleegsters in opleiding waren. En het hotel landgoed is ooit – in 1908- als ziekenhuis begonnen. Later werd het omgebouwd tot sanatorium. De laatste jaren verbleef het Leger des Heils op de locatie van het toekomstige vakantiepark.

Samenwerking

Maar het is heus geen voorwaarde dat in de recreatiewoningen altijd een gehandicapt iemand zou moeten verblijven, onderstreept Ehzerwold-medewerke Bolwerk. ,,Maar we denken dat in de praktijk dat veelal wel het geval zal zijn, omdat in deze regio er echt niet zoveel vakantieparken zijn met huizen die aangepast zijn’’, zegt Bolwerk. ,,We gaan ook kijken of we mogelijk een samenwerking kunnen aangaan met thuiszorgorganisaties.’’

Conferentieoord