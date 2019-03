Berkel tussen Lochem en Zutphen krijgt er flink wat karpers bij

Kapperal­lee in Eefde maanden langer ‘op slot’

12:00 Niet 12 maar mogelijk 20 weken duurt de herinrichting van de Kapperallee in Eefde. Het doorgaande verkeer zal via de Eefdese brug het Twentekanaal over moeten gedurende de werkzaamheden. Aanwonenden zijn inmiddels op de hoogte van de tegenvaller. ‘Het is vooral de communicatie die niet netjes is gegaan’, zegt een ondernemer.